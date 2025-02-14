Devises / JTAI
JTAI: Jet.AI Inc
3.36 USD 0.03 (0.90%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JTAI a changé de 0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.25 et à un maximum de 3.36.
Suivez la dynamique Jet.AI Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
JTAI Nouvelles
- Jet.AI contributes capital to SPAC targeting AI infrastructure
- Jet.AI partners with Consensus Core to develop AI data center in Canada
- Benzinga Bulls And Bears: SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs: Benzinga Bulls And Bears - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Why Is Jet.AI Stock Skyrocketing Today? - Jet AI (NASDAQ:JTAI)
- JetAI stock surges on asset sale to flyExclusive, AI datacenter announcement
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
- US Stocks Edge Higher; Deere Posts Upbeat Earnings - Bellevue Life Sciences (NASDAQ:BLAC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
Range quotidien
3.25 3.36
Range Annuel
0.04 11.77
- Clôture Précédente
- 3.33
- Ouverture
- 3.36
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Plus Bas
- 3.25
- Plus Haut
- 3.36
- Volume
- 85
- Changement quotidien
- 0.90%
- Changement Mensuel
- -2.33%
- Changement à 6 Mois
- -20.94%
- Changement Annuel
- 2954.55%
20 septembre, samedi