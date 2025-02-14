Währungen / JTAI
JTAI: Jet.AI Inc
3.30 USD 0.03 (0.90%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JTAI hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jet.AI Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.25 3.36
Jahresspanne
0.04 11.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.33
- Eröffnung
- 3.36
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Tief
- 3.25
- Hoch
- 3.36
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- -4.07%
- 6-Monatsänderung
- -22.35%
- Jahresänderung
- 2900.00%
