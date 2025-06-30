通貨 / INMB
INMB: INmune Bio Inc
1.97 USD 0.06 (3.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INMBの今日の為替レートは、3.14%変化しました。日中、通貨は1あたり1.92の安値と1.99の高値で取引されました。
INmune Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
INMB News
- INmune Bio (INMB) Loses 23.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- INmune Bio August 2025 slides: three-platform strategy shows clinical progress
- INmune Bio (INMB) Q2 Loss Widens 110%
- INmune Bio reports Q2 financial results, misses primary endpoints in MINDFuL trial
- INmune Bio stock holds steady as Raymond James reiterates Market Perform
- INmune Bio stock soars after prostate cancer trial meets endpoints
- INmune Bio to present additional Phase 2 Alzheimer’s trial data
- Undercovered Dozen: Roku, Merck, Chevron And More
- 'Pharma Bro' Martin Shkreli Says 'Good Chance' Inmune Bio Stock Will Slip 90% On Monday - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- INmune Bio: Hold Rating Based On Path Forward Of XPro In Subset Of AD Patients (INMB)
- INmune Bio Stock: What's Left For Investors (NASDAQ:INMB)
- INmune slides again as Scotiabank, RJ cut ratings after Alzheimer’s drug miss
- This Textron Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lineage (NASDAQ:LINE), INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Lucid Capital Markets downgrades INmune Bio stock on mixed Alzheimer’s trial data
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%
- INmune Bio stock downgraded by Raymond James after Alzheimer’s trial miss
- Crude Oil Moves Lower; Joby Aviation Shares Surge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Alzheimer's Setback Hits INmune Bio Stock, But FDA Hopes Remain - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- INmune Bio stock plummets after mixed Phase 2 Alzheimer’s trial results
1日のレンジ
1.92 1.99
1年のレンジ
1.71 11.64
- 以前の終値
- 1.91
- 始値
- 1.92
- 買値
- 1.97
- 買値
- 2.27
- 安値
- 1.92
- 高値
- 1.99
- 出来高
- 468
- 1日の変化
- 3.14%
- 1ヶ月の変化
- -1.50%
- 6ヶ月の変化
- -74.51%
- 1年の変化
- -63.59%
