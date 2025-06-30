Валюты / INMB
INMB: INmune Bio Inc
1.99 USD 0.02 (1.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INMB за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.96, а максимальная — 2.03.
Следите за динамикой INmune Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INMB
- INmune Bio (INMB) Loses 23.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- INmune Bio August 2025 slides: three-platform strategy shows clinical progress
- INmune Bio (INMB) Q2 Loss Widens 110%
- INmune Bio reports Q2 financial results, misses primary endpoints in MINDFuL trial
- INmune Bio stock holds steady as Raymond James reiterates Market Perform
- INmune Bio stock soars after prostate cancer trial meets endpoints
- INmune Bio to present additional Phase 2 Alzheimer’s trial data
- Undercovered Dozen: Roku, Merck, Chevron And More
- 'Pharma Bro' Martin Shkreli Says 'Good Chance' Inmune Bio Stock Will Slip 90% On Monday - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- INmune Bio: Hold Rating Based On Path Forward Of XPro In Subset Of AD Patients (INMB)
- INmune Bio Stock: What's Left For Investors (NASDAQ:INMB)
- INmune slides again as Scotiabank, RJ cut ratings after Alzheimer’s drug miss
- This Textron Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lineage (NASDAQ:LINE), INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Lucid Capital Markets downgrades INmune Bio stock on mixed Alzheimer’s trial data
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%
- INmune Bio stock downgraded by Raymond James after Alzheimer’s trial miss
- Crude Oil Moves Lower; Joby Aviation Shares Surge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Alzheimer's Setback Hits INmune Bio Stock, But FDA Hopes Remain - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- INmune Bio stock plummets after mixed Phase 2 Alzheimer’s trial results
Дневной диапазон
1.96 2.03
Годовой диапазон
1.71 11.64
- Предыдущее закрытие
- 1.97
- Open
- 2.00
- Bid
- 1.99
- Ask
- 2.29
- Low
- 1.96
- High
- 2.03
- Объем
- 550
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- -0.50%
- 6-месячное изменение
- -74.26%
- Годовое изменение
- -63.22%
