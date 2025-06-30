货币 / INMB
INMB: INmune Bio Inc
1.91 USD 0.08 (4.02%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INMB汇率已更改-4.02%。当日，交易品种以低点1.91和高点2.02进行交易。
关注INmune Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INMB新闻
- INmune Bio (INMB) Loses 23.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- INmune Bio August 2025 slides: three-platform strategy shows clinical progress
- INmune Bio (INMB) Q2 Loss Widens 110%
- INmune Bio reports Q2 financial results, misses primary endpoints in MINDFuL trial
- INmune Bio stock holds steady as Raymond James reiterates Market Perform
- INmune Bio stock soars after prostate cancer trial meets endpoints
- INmune Bio to present additional Phase 2 Alzheimer’s trial data
- Undercovered Dozen: Roku, Merck, Chevron And More
- 'Pharma Bro' Martin Shkreli Says 'Good Chance' Inmune Bio Stock Will Slip 90% On Monday - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- 'Pharma Bro' Martin Shkreli Says 'Good Chance' Inmune Bio Stock Will Slip 90% On Monday - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- INmune Bio: Hold Rating Based On Path Forward Of XPro In Subset Of AD Patients (INMB)
- INmune Bio Stock: What's Left For Investors (NASDAQ:INMB)
- INmune slides again as Scotiabank, RJ cut ratings after Alzheimer’s drug miss
- This Textron Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lineage (NASDAQ:LINE), INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Lucid Capital Markets downgrades INmune Bio stock on mixed Alzheimer’s trial data
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%
- INmune Bio stock downgraded by Raymond James after Alzheimer’s trial miss
- Crude Oil Moves Lower; Joby Aviation Shares Surge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Alzheimer's Setback Hits INmune Bio Stock, But FDA Hopes Remain - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- INmune Bio stock plummets after mixed Phase 2 Alzheimer’s trial results
- INmune Bio’s Alzheimer’s drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
日范围
1.91 2.02
年范围
1.71 11.64
- 前一天收盘价
- 1.99
- 开盘价
- 1.97
- 卖价
- 1.91
- 买价
- 2.21
- 最低价
- 1.91
- 最高价
- 2.02
- 交易量
- 735
- 日变化
- -4.02%
- 月变化
- -4.50%
- 6个月变化
- -75.29%
- 年变化
- -64.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值