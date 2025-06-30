Valute / INMB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INMB: INmune Bio Inc
1.90 USD 0.07 (3.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INMB ha avuto una variazione del -3.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.83 e ad un massimo di 2.00.
Segui le dinamiche di INmune Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INMB News
- INmune Bio (INMB) Loses 23.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- INmune Bio August 2025 slides: three-platform strategy shows clinical progress
- INmune Bio (INMB) Q2 Loss Widens 110%
- INmune Bio reports Q2 financial results, misses primary endpoints in MINDFuL trial
- INmune Bio stock holds steady as Raymond James reiterates Market Perform
- INmune Bio stock soars after prostate cancer trial meets endpoints
- INmune Bio to present additional Phase 2 Alzheimer’s trial data
- Undercovered Dozen: Roku, Merck, Chevron And More
- 'Pharma Bro' Martin Shkreli Says 'Good Chance' Inmune Bio Stock Will Slip 90% On Monday - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- 'Pharma Bro' Martin Shkreli Says 'Good Chance' Inmune Bio Stock Will Slip 90% On Monday - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- INmune Bio: Hold Rating Based On Path Forward Of XPro In Subset Of AD Patients (INMB)
- INmune Bio Stock: What's Left For Investors (NASDAQ:INMB)
- INmune slides again as Scotiabank, RJ cut ratings after Alzheimer’s drug miss
- This Textron Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lineage (NASDAQ:LINE), INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Lucid Capital Markets downgrades INmune Bio stock on mixed Alzheimer’s trial data
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%
- INmune Bio stock downgraded by Raymond James after Alzheimer’s trial miss
- Crude Oil Moves Lower; Joby Aviation Shares Surge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Alzheimer's Setback Hits INmune Bio Stock, But FDA Hopes Remain - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- INmune Bio stock plummets after mixed Phase 2 Alzheimer’s trial results
- INmune Bio’s Alzheimer’s drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
Intervallo Giornaliero
1.83 2.00
Intervallo Annuale
1.71 11.64
- Chiusura Precedente
- 1.97
- Apertura
- 1.99
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Minimo
- 1.83
- Massimo
- 2.00
- Volume
- 761
- Variazione giornaliera
- -3.55%
- Variazione Mensile
- -5.00%
- Variazione Semestrale
- -75.42%
- Variazione Annuale
- -64.88%
21 settembre, domenica