통화 / INMB
INMB: INmune Bio Inc
1.90 USD 0.07 (3.55%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INMB 환율이 오늘 -3.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.83이고 고가는 2.00이었습니다.
INmune Bio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INMB News
- INmune Bio (INMB) Loses 23.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- INmune Bio August 2025 slides: three-platform strategy shows clinical progress
- INmune Bio (INMB) Q2 Loss Widens 110%
- INmune Bio reports Q2 financial results, misses primary endpoints in MINDFuL trial
- INmune Bio stock holds steady as Raymond James reiterates Market Perform
- INmune Bio stock soars after prostate cancer trial meets endpoints
- INmune Bio to present additional Phase 2 Alzheimer’s trial data
- Undercovered Dozen: Roku, Merck, Chevron And More
- 'Pharma Bro' Martin Shkreli Says 'Good Chance' Inmune Bio Stock Will Slip 90% On Monday - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- INmune Bio: Hold Rating Based On Path Forward Of XPro In Subset Of AD Patients (INMB)
- INmune Bio Stock: What's Left For Investors (NASDAQ:INMB)
- INmune slides again as Scotiabank, RJ cut ratings after Alzheimer’s drug miss
- This Textron Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lineage (NASDAQ:LINE), INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Lucid Capital Markets downgrades INmune Bio stock on mixed Alzheimer’s trial data
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%
- INmune Bio stock downgraded by Raymond James after Alzheimer’s trial miss
- Crude Oil Moves Lower; Joby Aviation Shares Surge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Alzheimer's Setback Hits INmune Bio Stock, But FDA Hopes Remain - INmune Bio (NASDAQ:INMB)
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- INmune Bio stock plummets after mixed Phase 2 Alzheimer’s trial results
일일 변동 비율
1.83 2.00
년간 변동
1.71 11.64
- 이전 종가
- 1.97
- 시가
- 1.99
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- 저가
- 1.83
- 고가
- 2.00
- 볼륨
- 761
- 일일 변동
- -3.55%
- 월 변동
- -5.00%
- 6개월 변동
- -75.42%
- 년간 변동율
- -64.88%
20 9월, 토요일