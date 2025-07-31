通貨 / IG
IG: Principal Investment Grade Corporate Active ETF
21.12 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IGの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり21.09の安値と21.16の高値で取引されました。
Principal Investment Grade Corporate Active ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IG News
1日のレンジ
21.09 21.16
1年のレンジ
19.86 21.43
- 以前の終値
- 21.14
- 始値
- 21.09
- 買値
- 21.12
- 買値
- 21.42
- 安値
- 21.09
- 高値
- 21.16
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 2.38%
- 6ヶ月の変化
- 2.23%
- 1年の変化
- -1.17%
