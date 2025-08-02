Währungen / IG
IG: Principal Investment Grade Corporate Active ETF
21.11 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IG hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.09 bis zu einem Hoch von 21.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Principal Investment Grade Corporate Active ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IG News
Tagesspanne
21.09 21.15
Jahresspanne
19.86 21.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.12
- Eröffnung
- 21.09
- Bid
- 21.11
- Ask
- 21.41
- Tief
- 21.09
- Hoch
- 21.15
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 2.33%
- 6-Monatsänderung
- 2.18%
- Jahresänderung
- -1.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K