IG: Principal Investment Grade Corporate Active ETF
21.13 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IG за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.09, а максимальная — 21.15.
Следите за динамикой Principal Investment Grade Corporate Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
21.09 21.15
Годовой диапазон
19.86 21.43
- Предыдущее закрытие
- 21.12
- Open
- 21.09
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- Low
- 21.09
- High
- 21.15
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 2.42%
- 6-месячное изменение
- 2.27%
- Годовое изменение
- -1.12%
21 сентября, воскресенье