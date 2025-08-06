КотировкиРазделы
IG: Principal Investment Grade Corporate Active ETF

21.13 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IG за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.09, а максимальная — 21.15.

Дневной диапазон
21.09 21.15
Годовой диапазон
19.86 21.43
Предыдущее закрытие
21.12
Open
21.09
Bid
21.13
Ask
21.43
Low
21.09
High
21.15
Объем
40
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
2.42%
6-месячное изменение
2.27%
Годовое изменение
-1.12%
