通貨 / HSPOU
HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit

12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSPOUの今日の為替レートは、-2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり12.2100の安値と12.3000の高値で取引されました。

Horizon Space Acquisition I Corp - Unitダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.2100 12.3000
1年のレンジ
11.3000 13.0000
以前の終値
12.5000
始値
12.3000
買値
12.2100
買値
12.2130
安値
12.2100
高値
12.3000
出来高
3
1日の変化
-2.32%
1ヶ月の変化
2.69%
6ヶ月の変化
8.05%
1年の変化
8.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K