通貨 / HSPOU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit
12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HSPOUの今日の為替レートは、-2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり12.2100の安値と12.3000の高値で取引されました。
Horizon Space Acquisition I Corp - Unitダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
12.2100 12.3000
1年のレンジ
11.3000 13.0000
- 以前の終値
- 12.5000
- 始値
- 12.3000
- 買値
- 12.2100
- 買値
- 12.2130
- 安値
- 12.2100
- 高値
- 12.3000
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -2.32%
- 1ヶ月の変化
- 2.69%
- 6ヶ月の変化
- 8.05%
- 1年の変化
- 8.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K