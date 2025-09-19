KurseKategorien
HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit

12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HSPOU hat sich für heute um -2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.2100 bis zu einem Hoch von 12.3000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Horizon Space Acquisition I Corp - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
12.2100 12.3000
Jahresspanne
11.3000 13.0000
Vorheriger Schlusskurs
12.5000
Eröffnung
12.3000
Bid
12.2100
Ask
12.2130
Tief
12.2100
Hoch
12.3000
Volumen
3
Tagesänderung
-2.32%
Monatsänderung
2.69%
6-Monatsänderung
8.05%
Jahresänderung
8.05%
