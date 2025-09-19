Währungen / HSPOU
HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit
12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HSPOU hat sich für heute um -2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.2100 bis zu einem Hoch von 12.3000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Horizon Space Acquisition I Corp - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.2100 12.3000
Jahresspanne
11.3000 13.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.5000
- Eröffnung
- 12.3000
- Bid
- 12.2100
- Ask
- 12.2130
- Tief
- 12.2100
- Hoch
- 12.3000
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -2.32%
- Monatsänderung
- 2.69%
- 6-Monatsänderung
- 8.05%
- Jahresänderung
- 8.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K