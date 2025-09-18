Divisas / HSPOU
HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit
12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HSPOU de hoy ha cambiado un -2.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.2100, mientras que el máximo ha alcanzado 12.3000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Horizon Space Acquisition I Corp - Unit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
12.2100 12.3000
Rango anual
11.3000 13.0000
- Cierres anteriores
- 12.5000
- Open
- 12.3000
- Bid
- 12.2100
- Ask
- 12.2130
- Low
- 12.2100
- High
- 12.3000
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -2.32%
- Cambio mensual
- 2.69%
- Cambio a 6 meses
- 8.05%
- Cambio anual
- 8.05%
