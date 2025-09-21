QuotazioniSezioni
HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit

12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HSPOU ha avuto una variazione del -2.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.2100 e ad un massimo di 12.3000.

  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
12.2100 12.3000
Intervallo Annuale
11.3000 13.0000
Chiusura Precedente
12.5000
Apertura
12.3000
Bid
12.2100
Ask
12.2130
Minimo
12.2100
Massimo
12.3000
Volume
3
Variazione giornaliera
-2.32%
Variazione Mensile
2.69%
Variazione Semestrale
8.05%
Variazione Annuale
8.05%
21 settembre, domenica