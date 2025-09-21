Valute / HSPOU
HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit
12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HSPOU ha avuto una variazione del -2.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.2100 e ad un massimo di 12.3000.
Segui le dinamiche di Horizon Space Acquisition I Corp - Unit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.2100 12.3000
Intervallo Annuale
11.3000 13.0000
- Chiusura Precedente
- 12.5000
- Apertura
- 12.3000
- Bid
- 12.2100
- Ask
- 12.2130
- Minimo
- 12.2100
- Massimo
- 12.3000
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -2.32%
- Variazione Mensile
- 2.69%
- Variazione Semestrale
- 8.05%
- Variazione Annuale
- 8.05%
21 settembre, domenica