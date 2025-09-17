Валюты / HSPOU
HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit
12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HSPOU за сегодня изменился на -2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.2100, а максимальная — 12.3000.
Следите за динамикой Horizon Space Acquisition I Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.2100 12.3000
Годовой диапазон
11.3000 13.0000
- Предыдущее закрытие
- 12.5000
- Open
- 12.3000
- Bid
- 12.2100
- Ask
- 12.2130
- Low
- 12.2100
- High
- 12.3000
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -2.32%
- Месячное изменение
- 2.69%
- 6-месячное изменение
- 8.05%
- Годовое изменение
- 8.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.