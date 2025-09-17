КотировкиРазделы
Валюты / HSPOU
Назад в Рынок акций США

HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit

12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HSPOU за сегодня изменился на -2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.2100, а максимальная — 12.3000.

Следите за динамикой Horizon Space Acquisition I Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
12.2100 12.3000
Годовой диапазон
11.3000 13.0000
Предыдущее закрытие
12.5000
Open
12.3000
Bid
12.2100
Ask
12.2130
Low
12.2100
High
12.3000
Объем
3
Дневное изменение
-2.32%
Месячное изменение
2.69%
6-месячное изменение
8.05%
Годовое изменение
8.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.