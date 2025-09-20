통화 / HSPOU
HSPOU: Horizon Space Acquisition I Corp - Unit
12.2100 USD 0.2900 (2.32%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HSPOU 환율이 오늘 -2.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.2100이고 고가는 12.3000이었습니다.
Horizon Space Acquisition I Corp - Unit 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
12.2100 12.3000
년간 변동
11.3000 13.0000
- 이전 종가
- 12.5000
- 시가
- 12.3000
- Bid
- 12.2100
- Ask
- 12.2130
- 저가
- 12.2100
- 고가
- 12.3000
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- -2.32%
- 월 변동
- 2.69%
- 6개월 변동
- 8.05%
- 년간 변동율
- 8.05%
20 9월, 토요일