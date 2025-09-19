クォートセクション
GPJA: Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No

23.7000 USD 0.0600 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GPJAの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり23.6360の安値と23.7000の高値で取引されました。

Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated Noダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.6360 23.7000
1年のレンジ
20.2900 24.8550
以前の終値
23.7600
始値
23.6432
買値
23.7000
買値
23.7030
安値
23.6360
高値
23.7000
出来高
23
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
5.03%
6ヶ月の変化
7.30%
1年の変化
-3.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K