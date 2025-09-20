Valute / GPJA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GPJA: Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No
23.7400 USD 0.0400 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GPJA ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.6300 e ad un massimo di 23.7400.
Segui le dinamiche di Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
23.6300 23.7400
Intervallo Annuale
20.2900 24.8550
- Chiusura Precedente
- 23.7000
- Apertura
- 23.6858
- Bid
- 23.7400
- Ask
- 23.7430
- Minimo
- 23.6300
- Massimo
- 23.7400
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 0.17%
- Variazione Mensile
- 5.20%
- Variazione Semestrale
- 7.48%
- Variazione Annuale
- -2.90%
20 settembre, sabato