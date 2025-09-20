QuotazioniSezioni
Valute / GPJA
Tornare a Azioni

GPJA: Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No

23.7400 USD 0.0400 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GPJA ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.6300 e ad un massimo di 23.7400.

Segui le dinamiche di Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
23.6300 23.7400
Intervallo Annuale
20.2900 24.8550
Chiusura Precedente
23.7000
Apertura
23.6858
Bid
23.7400
Ask
23.7430
Minimo
23.6300
Massimo
23.7400
Volume
35
Variazione giornaliera
0.17%
Variazione Mensile
5.20%
Variazione Semestrale
7.48%
Variazione Annuale
-2.90%
20 settembre, sabato