GPJA: Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No
23.7000 USD 0.0600 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GPJA hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.6360 bis zu einem Hoch von 23.7290 gehandelt.
Verfolgen Sie die Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.6360 23.7290
Jahresspanne
20.2900 24.8550
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.7600
- Eröffnung
- 23.7290
- Bid
- 23.7000
- Ask
- 23.7030
- Tief
- 23.6360
- Hoch
- 23.7290
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 5.03%
- 6-Monatsänderung
- 7.30%
- Jahresänderung
- -3.07%
