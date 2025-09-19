KurseKategorien
GPJA: Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No

23.7000 USD 0.0600 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GPJA hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.6360 bis zu einem Hoch von 23.7290 gehandelt.

Verfolgen Sie die Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.6360 23.7290
Jahresspanne
20.2900 24.8550
Vorheriger Schlusskurs
23.7600
Eröffnung
23.7290
Bid
23.7000
Ask
23.7030
Tief
23.6360
Hoch
23.7290
Volumen
24
Tagesänderung
-0.25%
Monatsänderung
5.03%
6-Monatsänderung
7.30%
Jahresänderung
-3.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K