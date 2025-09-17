Валюты / GPJA
GPJA: Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No
23.6200 USD 0.0600 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPJA за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.5613, а максимальная — 23.6400.
Следите за динамикой Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.5613 23.6400
Годовой диапазон
20.2900 24.8550
- Предыдущее закрытие
- 23.6800
- Open
- 23.6020
- Bid
- 23.6200
- Ask
- 23.6230
- Low
- 23.5613
- High
- 23.6400
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 4.67%
- 6-месячное изменение
- 6.93%
- Годовое изменение
- -3.39%
