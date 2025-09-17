КотировкиРазделы
GPJA
GPJA: Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No

23.6200 USD 0.0600 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GPJA за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.5613, а максимальная — 23.6400.

Следите за динамикой Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
23.5613 23.6400
Годовой диапазон
20.2900 24.8550
Предыдущее закрытие
23.6800
Open
23.6020
Bid
23.6200
Ask
23.6230
Low
23.5613
High
23.6400
Объем
24
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
4.67%
6-месячное изменение
6.93%
Годовое изменение
-3.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.