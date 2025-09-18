CotizacionesSecciones
GPJA: Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No

23.7600 USD 0.1400 (0.59%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GPJA de hoy ha cambiado un 0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.5900, mientras que el máximo ha alcanzado 23.7700.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Georgia Power Company Series 2017A 5.00% Junior Subordinated No. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
23.5900 23.7700
Rango anual
20.2900 24.8550
Cierres anteriores
23.6200
Open
23.6147
Bid
23.7600
Ask
23.7630
Low
23.5900
High
23.7700
Volumen
60
Cambio diario
0.59%
Cambio mensual
5.29%
Cambio a 6 meses
7.57%
Cambio anual
-2.82%
