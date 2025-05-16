通貨 / GMGI
GMGI: Golden Matrix Group Inc
1.00 USD 0.05 (5.26%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GMGIの今日の為替レートは、5.26%変化しました。日中、通貨は1あたり0.96の安値と1.05の高値で取引されました。
Golden Matrix Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GMGI News
- Goodman, CEO of Golden Matrix, sells $52k in shares
- Golden Matrix reports record August revenue of $17.8 million
- Golden Matrix CFO Christensen buys $20,800 in shares
- Christensen buys $6,700 in Golden Matrix Group (GMGI)
- Golden Matrix CFO Christensen buys $41k in shares
- Golden Matrix Q2 2025 slides: Revenue up 10%, but challenges remain
- Earnings call transcript: Golden Matrix Q2 2025 shows mixed results
- Golden Matrix earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Golden Matrix CEO Goodman sells $81,500 in GMGI stock
- Golden Matrix director McChesney sells $17,350 in GMGI stock
- Golden Matrix Group Initiation: Strong Buy On Brazil Expansion And Raffle Growth
- GMGI Insider Buying: Group CFO Picks Up 10,000 Shares
- Argus Research Reaffirms $200M 2025 Revenue Forecast for Golden Matrix (GMGI)
- Golden Matrix Group (GMGI) to Participate in the "2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow" Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd - Thursday, Jun
- Golden Matrix stock hits 52-week low at $1.47
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Rocket Higher This Month - iOThree (NASDAQ:IOTR), Golden Matrix Group (NASDAQ:GMGI)
- Expanse (GMGI) Completes Multiple U.S. Integrations and Launches New Flagship Slot
1日のレンジ
0.96 1.05
1年のレンジ
0.91 3.06
- 以前の終値
- 0.95
- 始値
- 0.96
- 買値
- 1.00
- 買値
- 1.30
- 安値
- 0.96
- 高値
- 1.05
- 出来高
- 579
- 1日の変化
- 5.26%
- 1ヶ月の変化
- -20.00%
- 6ヶ月の変化
- -50.74%
- 1年の変化
- -57.08%
