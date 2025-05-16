통화 / GMGI
GMGI: Golden Matrix Group Inc
0.99 USD 0.01 (1.00%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GMGI 환율이 오늘 -1.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.97이고 고가는 1.04이었습니다.
Golden Matrix Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GMGI News
- Goodman, CEO of Golden Matrix, sells $52k in shares
- Golden Matrix reports record August revenue of $17.8 million
- Golden Matrix CFO Christensen buys $20,800 in shares
- Christensen buys $6,700 in Golden Matrix Group (GMGI)
- Golden Matrix CFO Christensen buys $41k in shares
- Golden Matrix Q2 2025 slides: Revenue up 10%, but challenges remain
- Earnings call transcript: Golden Matrix Q2 2025 shows mixed results
- Golden Matrix earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Golden Matrix CEO Goodman sells $81,500 in GMGI stock
- Golden Matrix director McChesney sells $17,350 in GMGI stock
- Golden Matrix Group Initiation: Strong Buy On Brazil Expansion And Raffle Growth
- GMGI Insider Buying: Group CFO Picks Up 10,000 Shares
- Argus Research Reaffirms $200M 2025 Revenue Forecast for Golden Matrix (GMGI)
- Golden Matrix Group (GMGI) to Participate in the "2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow" Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd - Thursday, Jun
- Golden Matrix stock hits 52-week low at $1.47
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Rocket Higher This Month - iOThree (NASDAQ:IOTR), Golden Matrix Group (NASDAQ:GMGI)
- Expanse (GMGI) Completes Multiple U.S. Integrations and Launches New Flagship Slot
일일 변동 비율
0.97 1.04
년간 변동
0.91 3.06
- 이전 종가
- 1.00
- 시가
- 0.99
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- 저가
- 0.97
- 고가
- 1.04
- 볼륨
- 189
- 일일 변동
- -1.00%
- 월 변동
- -20.80%
- 6개월 변동
- -51.23%
- 년간 변동율
- -57.51%
20 9월, 토요일