GMGI: Golden Matrix Group Inc
0.92 USD 0.07 (7.07%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GMGI за сегодня изменился на -7.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.91, а максимальная — 1.01.
Следите за динамикой Golden Matrix Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GMGI
- Goodman, CEO of Golden Matrix, sells $52k in shares
- Golden Matrix reports record August revenue of $17.8 million
- Golden Matrix CFO Christensen buys $20,800 in shares
- Christensen buys $6,700 in Golden Matrix Group (GMGI)
- Golden Matrix CFO Christensen buys $41k in shares
- Golden Matrix Q2 2025 slides: Revenue up 10%, but challenges remain
- Earnings call transcript: Golden Matrix Q2 2025 shows mixed results
- Golden Matrix earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Golden Matrix CEO Goodman sells $81,500 in GMGI stock
- Golden Matrix director McChesney sells $17,350 in GMGI stock
- Golden Matrix Group Initiation: Strong Buy On Brazil Expansion And Raffle Growth
- GMGI Insider Buying: Group CFO Picks Up 10,000 Shares
- Argus Research Reaffirms $200M 2025 Revenue Forecast for Golden Matrix (GMGI)
- Golden Matrix Group (GMGI) to Participate in the "2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow" Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd - Thursday, Jun
- Golden Matrix stock hits 52-week low at $1.47
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Rocket Higher This Month - iOThree (NASDAQ:IOTR), Golden Matrix Group (NASDAQ:GMGI)
- Expanse (GMGI) Completes Multiple U.S. Integrations and Launches New Flagship Slot
Дневной диапазон
0.91 1.01
Годовой диапазон
0.91 3.06
- Предыдущее закрытие
- 0.99
- Open
- 0.98
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Low
- 0.91
- High
- 1.01
- Объем
- 257
- Дневное изменение
- -7.07%
- Месячное изменение
- -26.40%
- 6-месячное изменение
- -54.68%
- Годовое изменение
- -60.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.