GMGI: Golden Matrix Group Inc
0.99 USD 0.01 (1.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GMGI ha avuto una variazione del -1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.97 e ad un massimo di 1.04.
Segui le dinamiche di Golden Matrix Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMGI News
- Goodman, CEO of Golden Matrix, sells $52k in shares
- Golden Matrix reports record August revenue of $17.8 million
- Golden Matrix CFO Christensen buys $20,800 in shares
- Christensen buys $6,700 in Golden Matrix Group (GMGI)
- Golden Matrix CFO Christensen buys $41k in shares
- Golden Matrix Q2 2025 slides: Revenue up 10%, but challenges remain
- Earnings call transcript: Golden Matrix Q2 2025 shows mixed results
- Golden Matrix earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Golden Matrix CEO Goodman sells $81,500 in GMGI stock
- Golden Matrix director McChesney sells $17,350 in GMGI stock
- Golden Matrix Group Initiation: Strong Buy On Brazil Expansion And Raffle Growth
- GMGI Insider Buying: Group CFO Picks Up 10,000 Shares
- Argus Research Reaffirms $200M 2025 Revenue Forecast for Golden Matrix (GMGI)
- Golden Matrix Group (GMGI) to Participate in the "2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow" Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd - Thursday, Jun
- Golden Matrix stock hits 52-week low at $1.47
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Rocket Higher This Month - iOThree (NASDAQ:IOTR), Golden Matrix Group (NASDAQ:GMGI)
- Expanse (GMGI) Completes Multiple U.S. Integrations and Launches New Flagship Slot
Intervallo Giornaliero
0.97 1.04
Intervallo Annuale
0.91 3.06
- Chiusura Precedente
- 1.00
- Apertura
- 0.99
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Minimo
- 0.97
- Massimo
- 1.04
- Volume
- 189
- Variazione giornaliera
- -1.00%
- Variazione Mensile
- -20.80%
- Variazione Semestrale
- -51.23%
- Variazione Annuale
- -57.51%
21 settembre, domenica