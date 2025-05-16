Währungen / GMGI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GMGI: Golden Matrix Group Inc
1.00 USD 0.05 (5.26%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GMGI hat sich für heute um 5.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.96 bis zu einem Hoch von 1.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Golden Matrix Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMGI News
- Goodman, CEO of Golden Matrix, sells $52k in shares
- Golden Matrix reports record August revenue of $17.8 million
- Golden Matrix CFO Christensen buys $20,800 in shares
- Christensen buys $6,700 in Golden Matrix Group (GMGI)
- Golden Matrix CFO Christensen buys $41k in shares
- Golden Matrix Q2 2025 slides: Revenue up 10%, but challenges remain
- Earnings call transcript: Golden Matrix Q2 2025 shows mixed results
- Golden Matrix earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Golden Matrix CEO Goodman sells $81,500 in GMGI stock
- Golden Matrix director McChesney sells $17,350 in GMGI stock
- Golden Matrix Group Initiation: Strong Buy On Brazil Expansion And Raffle Growth
- GMGI Insider Buying: Group CFO Picks Up 10,000 Shares
- Argus Research Reaffirms $200M 2025 Revenue Forecast for Golden Matrix (GMGI)
- Golden Matrix Group (GMGI) to Participate in the "2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow" Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd - Thursday, Jun
- Golden Matrix stock hits 52-week low at $1.47
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Rocket Higher This Month - iOThree (NASDAQ:IOTR), Golden Matrix Group (NASDAQ:GMGI)
- Expanse (GMGI) Completes Multiple U.S. Integrations and Launches New Flagship Slot
Tagesspanne
0.96 1.05
Jahresspanne
0.91 3.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.95
- Eröffnung
- 0.96
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Tief
- 0.96
- Hoch
- 1.05
- Volumen
- 579
- Tagesänderung
- 5.26%
- Monatsänderung
- -20.00%
- 6-Monatsänderung
- -50.74%
- Jahresänderung
- -57.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K