GMGI: Golden Matrix Group Inc

1.00 USD 0.05 (5.26%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GMGI hat sich für heute um 5.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.96 bis zu einem Hoch von 1.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Golden Matrix Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.96 1.05
Jahresspanne
0.91 3.06
Vorheriger Schlusskurs
0.95
Eröffnung
0.96
Bid
1.00
Ask
1.30
Tief
0.96
Hoch
1.05
Volumen
579
Tagesänderung
5.26%
Monatsänderung
-20.00%
6-Monatsänderung
-50.74%
Jahresänderung
-57.08%
