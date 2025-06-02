通貨 / GEVO
GEVO: Gevo Inc
2.09 USD 0.04 (1.95%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GEVOの今日の為替レートは、1.95%変化しました。日中、通貨は1あたり2.01の安値と2.12の高値で取引されました。
Gevo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEVO News
- ジェボ社のブルーム最高事業責任者、15万ドル相当の株式を売却
- Bloom Paul D, chief business officer at Gevo, sells $150k in shares
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- SeaStar Medical replaces CFO, appoints interim financial officers
- Gevo: Tax Credit Catch Up Ignites Another Momentum Rally - Sell (NASDAQ:GEVO)
- Crude Oil Down 1%; Gevo Shares Spike Higher - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Dow Surges 500 Points; US Core Inflation Rises To 3.1% - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Gevo Stock Is Trading Higher Tuesday: What's Going On? - Gevo (NASDAQ:GEVO)
- Gevo, Inc. (GEVO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Gevo, Inc. (GEVO) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Gevo soars as company turns profitable on carbon credit sales
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Talen Energy Corporation (TLN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Gevo CEO Gruber sells $142,823 in shares
- Ryan, Christopher Michael, president & COO of Gevo, sells $52,299 in stock
- Gevo CBO Bloom sells shares worth $51,598
- Crescent Energy (CRGY) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Will Gevo, Inc. (GEVO) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Gevo sells first carbon removal credits to global finance firm
- Jefferies raises Gevo stock price target to $1.50 on OBBBA passage
- Gevo: There Are More Optimistic Signs (NASDAQ:GEVO)
- graham corp updates executive incentive plans
- Gevo appoints new Chief Advocacy and Communications Officer
- Gevo’s chief marketing officer sells $35,303 in shares
1日のレンジ
2.01 2.12
1年のレンジ
0.92 3.40
- 以前の終値
- 2.05
- 始値
- 2.09
- 買値
- 2.09
- 買値
- 2.39
- 安値
- 2.01
- 高値
- 2.12
- 出来高
- 4.932 K
- 1日の変化
- 1.95%
- 1ヶ月の変化
- 24.40%
- 6ヶ月の変化
- 78.63%
- 1年の変化
- 26.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K