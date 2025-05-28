Валюты / GEVO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GEVO: Gevo Inc
1.89 USD 0.08 (4.42%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEVO за сегодня изменился на 4.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.72, а максимальная — 1.93.
Следите за динамикой Gevo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GEVO
- SeaStar Medical replaces CFO, appoints interim financial officers
- Gevo: Tax Credit Catch Up Ignites Another Momentum Rally - Sell (NASDAQ:GEVO)
- Crude Oil Down 1%; Gevo Shares Spike Higher - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Dow Surges 500 Points; US Core Inflation Rises To 3.1% - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Gevo Stock Is Trading Higher Tuesday: What's Going On? - Gevo (NASDAQ:GEVO)
- Gevo, Inc. (GEVO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Gevo, Inc. (GEVO) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Gevo soars as company turns profitable on carbon credit sales
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Talen Energy Corporation (TLN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Gevo CEO Gruber sells $142,823 in shares
- Ryan, Christopher Michael, president & COO of Gevo, sells $52,299 in stock
- Gevo CBO Bloom sells shares worth $51,598
- Crescent Energy (CRGY) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Will Gevo, Inc. (GEVO) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Gevo sells first carbon removal credits to global finance firm
- Jefferies raises Gevo stock price target to $1.50 on OBBBA passage
- Gevo: There Are More Optimistic Signs (NASDAQ:GEVO)
- graham corp updates executive incentive plans
- Gevo appoints new Chief Advocacy and Communications Officer
- Gevo’s chief marketing officer sells $35,303 in shares
- Gevo EVP Smull L Lynn sells $77,344 in stock
- Gevo stock holds Buy rating, $14 target from H.C. Wainwright
- Gevo's Ethanol Plant Sale Cuts $3 Million From Annual Expenses - Gevo (NASDAQ:GEVO)
Дневной диапазон
1.72 1.93
Годовой диапазон
0.92 3.40
- Предыдущее закрытие
- 1.81
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Low
- 1.72
- High
- 1.93
- Объем
- 3.906 K
- Дневное изменение
- 4.42%
- Месячное изменение
- 12.50%
- 6-месячное изменение
- 61.54%
- Годовое изменение
- 14.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.