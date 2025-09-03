通貨 / GEN
GEN: Gen Digital Inc
28.86 USD 0.20 (0.70%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GENの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり28.60の安値と28.95の高値で取引されました。
Gen Digital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
28.60 28.95
1年のレンジ
22.75 32.21
- 以前の終値
- 28.66
- 始値
- 28.65
- 買値
- 28.86
- 買値
- 29.16
- 安値
- 28.60
- 高値
- 28.95
- 出来高
- 6.978 K
- 1日の変化
- 0.70%
- 1ヶ月の変化
- -3.28%
- 6ヶ月の変化
- 8.99%
- 1年の変化
- 5.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K