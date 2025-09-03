Devises / GEN
GEN: Gen Digital Inc
28.99 USD 0.13 (0.45%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GEN a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.74 et à un maximum de 29.25.
Suivez la dynamique Gen Digital Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GEN Nouvelles
Range quotidien
28.74 29.25
Range Annuel
22.75 32.21
- Clôture Précédente
- 28.86
- Ouverture
- 29.10
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Plus Bas
- 28.74
- Plus Haut
- 29.25
- Volume
- 6.471 K
- Changement quotidien
- 0.45%
- Changement Mensuel
- -2.85%
- Changement à 6 Mois
- 9.48%
- Changement Annuel
- 5.92%
20 septembre, samedi