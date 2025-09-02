Валюты / GEN
GEN: Gen Digital Inc
28.60 USD 0.16 (0.56%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEN за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.48, а максимальная — 28.86.
Следите за динамикой Gen Digital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.48 28.86
Годовой диапазон
22.75 32.21
- Предыдущее закрытие
- 28.76
- Open
- 28.77
- Bid
- 28.60
- Ask
- 28.90
- Low
- 28.48
- High
- 28.86
- Объем
- 7.475 K
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- -4.16%
- 6-месячное изменение
- 8.01%
- Годовое изменение
- 4.49%
