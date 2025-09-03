통화 / GEN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GEN: Gen Digital Inc
28.99 USD 0.13 (0.45%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GEN 환율이 오늘 0.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.74이고 고가는 29.25이었습니다.
Gen Digital Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEN News
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- UK inflation holds at 3.8%, highest among big rich economies
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Morning Bid: Fed week begins
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- Strength Seen in Vimeo (VMEO): Can Its 60.9% Jump Turn into More Strength?
- Gen Digital Inc. (GEN) Analyst/Investor Day - Slideshow (NASDAQ:GEN)
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- US employment growth through March revised sharply lower
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- Gen Digital Inc. (GEN) Analyst/Investor Day Transcript
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Japan's stressed bond market, stocks brace for PM Ishiba exit reaction
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- Global bond markets stabilize, for now, as fiscal storm looms
일일 변동 비율
28.74 29.25
년간 변동
22.75 32.21
- 이전 종가
- 28.86
- 시가
- 29.10
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- 저가
- 28.74
- 고가
- 29.25
- 볼륨
- 6.471 K
- 일일 변동
- 0.45%
- 월 변동
- -2.85%
- 6개월 변동
- 9.48%
- 년간 변동율
- 5.92%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K