GEN: Gen Digital Inc
28.86 USD 0.20 (0.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GEN hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.60 bis zu einem Hoch von 28.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gen Digital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.60 28.95
Jahresspanne
22.75 32.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.66
- Eröffnung
- 28.65
- Bid
- 28.86
- Ask
- 29.16
- Tief
- 28.60
- Hoch
- 28.95
- Volumen
- 6.978 K
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- -3.28%
- 6-Monatsänderung
- 8.99%
- Jahresänderung
- 5.44%
