通貨 / FRME
FRME: First Merchants Corporation
40.96 USD 1.11 (2.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FRMEの今日の為替レートは、2.79%変化しました。日中、通貨は1あたり40.08の安値と40.98の高値で取引されました。
First Merchants Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRME News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- First Merchants declares $0.36 per share quarterly dividend
- First Merchants: Attractively Valued With A Positive Earnings Outlook (NASDAQ:FRME)
- Creative Realities amends credit agreement with First Merchants Bank
- First Merchants Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRME)
- First Merchants Corporation (FRME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Merchants Q2 2025 slides: EPS jumps 44%, loan growth accelerates
- First Merchants (FRME) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- First Merchants earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- First Merchants Corporation to Report Second Quarter 2025 Financial Results, Host Conference Call and Webcast
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- First Merchants Corp to Redeem Senior Notes Due 2028
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- First Merchants Corporation Announces Changed Ex-Dividend Date for Previously Announced Dividend
- First Merchants Corporation Announces Cash Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
1日のレンジ
40.08 40.98
1年のレンジ
33.13 46.13
- 以前の終値
- 39.85
- 始値
- 40.10
- 買値
- 40.96
- 買値
- 41.26
- 安値
- 40.08
- 高値
- 40.98
- 出来高
- 743
- 1日の変化
- 2.79%
- 1ヶ月の変化
- 0.02%
- 6ヶ月の変化
- 2.07%
- 1年の変化
- 10.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K