FRME: First Merchants Corporation

40.96 USD 1.11 (2.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FRME hat sich für heute um 2.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.08 bis zu einem Hoch von 40.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Merchants Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
40.08 40.98
Jahresspanne
33.13 46.13
Vorheriger Schlusskurs
39.85
Eröffnung
40.10
Bid
40.96
Ask
41.26
Tief
40.08
Hoch
40.98
Volumen
743
Tagesänderung
2.79%
Monatsänderung
0.02%
6-Monatsänderung
2.07%
Jahresänderung
10.79%
