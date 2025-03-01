Währungen / FRME
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FRME: First Merchants Corporation
40.96 USD 1.11 (2.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRME hat sich für heute um 2.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.08 bis zu einem Hoch von 40.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Merchants Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRME News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- First Merchants declares $0.36 per share quarterly dividend
- First Merchants: Attractively Valued With A Positive Earnings Outlook (NASDAQ:FRME)
- Creative Realities amends credit agreement with First Merchants Bank
- First Merchants Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRME)
- First Merchants Corporation (FRME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Merchants Q2 2025 slides: EPS jumps 44%, loan growth accelerates
- First Merchants (FRME) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- First Merchants earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- First Merchants Corporation to Report Second Quarter 2025 Financial Results, Host Conference Call and Webcast
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- First Merchants Corp to Redeem Senior Notes Due 2028
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- First Merchants Corporation Announces Changed Ex-Dividend Date for Previously Announced Dividend
- First Merchants Corporation Announces Cash Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Tagesspanne
40.08 40.98
Jahresspanne
33.13 46.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.85
- Eröffnung
- 40.10
- Bid
- 40.96
- Ask
- 41.26
- Tief
- 40.08
- Hoch
- 40.98
- Volumen
- 743
- Tagesänderung
- 2.79%
- Monatsänderung
- 0.02%
- 6-Monatsänderung
- 2.07%
- Jahresänderung
- 10.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K