货币 / FRME
FRME: First Merchants Corporation
40.22 USD 0.77 (1.95%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FRME汇率已更改1.95%。当日，交易品种以低点39.48和高点40.37进行交易。
关注First Merchants Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRME新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- First Merchants declares $0.36 per share quarterly dividend
- First Merchants: Attractively Valued With A Positive Earnings Outlook (NASDAQ:FRME)
- Creative Realities amends credit agreement with First Merchants Bank
- First Merchants Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRME)
- First Merchants Corporation (FRME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Merchants Q2 2025 slides: EPS jumps 44%, loan growth accelerates
- First Merchants (FRME) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- First Merchants earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- First Merchants Corporation to Report Second Quarter 2025 Financial Results, Host Conference Call and Webcast
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- First Merchants Corp to Redeem Senior Notes Due 2028
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- First Merchants Corporation Announces Changed Ex-Dividend Date for Previously Announced Dividend
- First Merchants Corporation Announces Cash Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
日范围
39.48 40.37
年范围
33.13 46.13
- 前一天收盘价
- 39.45
- 开盘价
- 40.28
- 卖价
- 40.22
- 买价
- 40.52
- 最低价
- 39.48
- 最高价
- 40.37
- 交易量
- 212
- 日变化
- 1.95%
- 月变化
- -1.78%
- 6个月变化
- 0.22%
- 年变化
- 8.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值