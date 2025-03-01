Валюты / FRME
FRME: First Merchants Corporation
39.45 USD 0.20 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRME за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.92, а максимальная — 39.52.
Следите за динамикой First Merchants Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FRME
Дневной диапазон
38.92 39.52
Годовой диапазон
33.13 46.13
- Предыдущее закрытие
- 39.65
- Open
- 39.47
- Bid
- 39.45
- Ask
- 39.75
- Low
- 38.92
- High
- 39.52
- Объем
- 480
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- -3.66%
- 6-месячное изменение
- -1.69%
- Годовое изменение
- 6.71%
