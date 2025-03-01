КотировкиРазделы
FRME: First Merchants Corporation

39.45 USD 0.20 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRME за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.92, а максимальная — 39.52.

Следите за динамикой First Merchants Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
38.92 39.52
Годовой диапазон
33.13 46.13
Предыдущее закрытие
39.65
Open
39.47
Bid
39.45
Ask
39.75
Low
38.92
High
39.52
Объем
480
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
-3.66%
6-месячное изменение
-1.69%
Годовое изменение
6.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.