FRME: First Merchants Corporation

40.30 USD 0.66 (1.61%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FRME a changé de -1.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.04 et à un maximum de 40.91.

Suivez la dynamique First Merchants Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
40.04 40.91
Range Annuel
33.13 46.13
Clôture Précédente
40.96
Ouverture
40.91
Bid
40.30
Ask
40.60
Plus Bas
40.04
Plus Haut
40.91
Volume
1.054 K
Changement quotidien
-1.61%
Changement Mensuel
-1.59%
Changement à 6 Mois
0.42%
Changement Annuel
9.01%
