FRGT: Freight Technologies Inc
1.29 USD 0.03 (2.38%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FRGTの今日の為替レートは、2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり1.26の安値と1.39の高値で取引されました。
Freight Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FRGT News
- Fr8Tech enhances Amazon Mexico operations with real-time tracking
- Freight Technologies raises $500,000 through private preferred share sale
- Freight Technologies stock rises after securing two-year contract with Salzillo
- Fr8Tech signs two-year TMS contract with logistics provider Salzillo
- Freight Technologies deploys AI voice agents for logistics data
- DC Thomson increases stake in Franklin Global Trust to 8%
- Freight Technologies adds Reckitt Benckiser Mexico to client roster
- Freight Technologies regains Nasdaq compliance with equity requirement
- Freight Technologies Announces Two-Year Fleet Rocket Contract with Accel Logistica
- Freight Technologies amends share conversion terms to address Nasdaq compliance
- Kepler Trust Intelligence spotlights Franklin Global Trust
- Freight Technologies Exchanges Senior Convertible Notes for Series A4 Preferred Shares under the $20 Million Facility
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- FRGT stock plunges to 52-week low, touches $0.7 amid steep decline
- Franklin Global Trust updates investment management team
- Freight Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Tyson Foods Posts Downbeat Sales - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges Over 300 Points; Apple Shares Fall After Q2 Results - Apple (NASDAQ:AAPL), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Trump's Official Token Adopted As Treasury Reserve Asset By Nasdaq-Listed Company Seeking Fair, Free Trade Between US And Mexico - Freight Technologies (NASDAQ:FRGT)
- Why Is Freight Technologies Stock Rocketing On Friday? - Freight Technologies (NASDAQ:FRGT)
1日のレンジ
1.26 1.39
1年のレンジ
0.64 3.48
- 以前の終値
- 1.26
- 始値
- 1.26
- 買値
- 1.29
- 買値
- 1.59
- 安値
- 1.26
- 高値
- 1.39
- 出来高
- 296
- 1日の変化
- 2.38%
- 1ヶ月の変化
- 6.61%
- 6ヶ月の変化
- 35.79%
- 1年の変化
- -24.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K