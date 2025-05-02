Divisas / FRGT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FRGT: Freight Technologies Inc
1.26 USD 0.04 (3.08%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FRGT de hoy ha cambiado un -3.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.25, mientras que el máximo ha alcanzado 1.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Freight Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRGT News
- Fr8Tech mejora las operaciones de Amazon México con seguimiento en tiempo real
- Fr8Tech enhances Amazon Mexico operations with real-time tracking
- Nuevos directores nombrados para el consejo de Octopus Apollo VCT
- Freight Technologies raises $500,000 through private preferred share sale
- Freight Technologies stock rises after securing two-year contract with Salzillo
- Fr8Tech signs two-year TMS contract with logistics provider Salzillo
- Freight Technologies deploys AI voice agents for logistics data
- DC Thomson increases stake in Franklin Global Trust to 8%
- Freight Technologies adds Reckitt Benckiser Mexico to client roster
- Freight Technologies regains Nasdaq compliance with equity requirement
- Freight Technologies Announces Two-Year Fleet Rocket Contract with Accel Logistica
- Freight Technologies amends share conversion terms to address Nasdaq compliance
- Kepler Trust Intelligence spotlights Franklin Global Trust
- Freight Technologies Exchanges Senior Convertible Notes for Series A4 Preferred Shares under the $20 Million Facility
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- FRGT stock plunges to 52-week low, touches $0.7 amid steep decline
- Franklin Global Trust updates investment management team
- Freight Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Tyson Foods Posts Downbeat Sales - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges Over 300 Points; Apple Shares Fall After Q2 Results - Apple (NASDAQ:AAPL), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
Rango diario
1.25 1.33
Rango anual
0.64 3.48
- Cierres anteriores
- 1.30
- Open
- 1.32
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Low
- 1.25
- High
- 1.33
- Volumen
- 449
- Cambio diario
- -3.08%
- Cambio mensual
- 4.13%
- Cambio a 6 meses
- 32.63%
- Cambio anual
- -26.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B