Valute / FRGT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FRGT: Freight Technologies Inc
1.36 USD 0.07 (5.43%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FRGT ha avuto una variazione del 5.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.28 e ad un massimo di 1.39.
Segui le dinamiche di Freight Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRGT News
- Fr8Tech enhances Amazon Mexico operations with real-time tracking
- Freight Technologies raises $500,000 through private preferred share sale
- Freight Technologies stock rises after securing two-year contract with Salzillo
- Fr8Tech signs two-year TMS contract with logistics provider Salzillo
- Freight Technologies deploys AI voice agents for logistics data
- DC Thomson increases stake in Franklin Global Trust to 8%
- Freight Technologies adds Reckitt Benckiser Mexico to client roster
- Freight Technologies regains Nasdaq compliance with equity requirement
- Freight Technologies Announces Two-Year Fleet Rocket Contract with Accel Logistica
- Freight Technologies amends share conversion terms to address Nasdaq compliance
- Kepler Trust Intelligence spotlights Franklin Global Trust
- Freight Technologies Exchanges Senior Convertible Notes for Series A4 Preferred Shares under the $20 Million Facility
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- FRGT stock plunges to 52-week low, touches $0.7 amid steep decline
- Franklin Global Trust updates investment management team
- Freight Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Tyson Foods Posts Downbeat Sales - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges Over 300 Points; Apple Shares Fall After Q2 Results - Apple (NASDAQ:AAPL), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Trump's Official Token Adopted As Treasury Reserve Asset By Nasdaq-Listed Company Seeking Fair, Free Trade Between US And Mexico - Freight Technologies (NASDAQ:FRGT)
- Why Is Freight Technologies Stock Rocketing On Friday? - Freight Technologies (NASDAQ:FRGT)
Intervallo Giornaliero
1.28 1.39
Intervallo Annuale
0.64 3.48
- Chiusura Precedente
- 1.29
- Apertura
- 1.28
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Minimo
- 1.28
- Massimo
- 1.39
- Volume
- 292
- Variazione giornaliera
- 5.43%
- Variazione Mensile
- 12.40%
- Variazione Semestrale
- 43.16%
- Variazione Annuale
- -20.47%
21 settembre, domenica