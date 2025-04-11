货币 / FRGT
FRGT: Freight Technologies Inc
1.26 USD 0.04 (3.08%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FRGT汇率已更改-3.08%。当日，交易品种以低点1.25和高点1.31进行交易。
关注Freight Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRGT新闻
- Fr8Tech enhances Amazon Mexico operations with real-time tracking
- Freight Technologies raises $500,000 through private preferred share sale
- Freight Technologies stock rises after securing two-year contract with Salzillo
- Fr8Tech signs two-year TMS contract with logistics provider Salzillo
- Freight Technologies deploys AI voice agents for logistics data
- DC Thomson increases stake in Franklin Global Trust to 8%
- Freight Technologies adds Reckitt Benckiser Mexico to client roster
- Freight Technologies regains Nasdaq compliance with equity requirement
- Freight Technologies Announces Two-Year Fleet Rocket Contract with Accel Logistica
- Freight Technologies amends share conversion terms to address Nasdaq compliance
- Kepler Trust Intelligence spotlights Franklin Global Trust
- Freight Technologies Exchanges Senior Convertible Notes for Series A4 Preferred Shares under the $20 Million Facility
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- FRGT stock plunges to 52-week low, touches $0.7 amid steep decline
- Franklin Global Trust updates investment management team
- Freight Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Tyson Foods Posts Downbeat Sales - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges Over 300 Points; Apple Shares Fall After Q2 Results - Apple (NASDAQ:AAPL), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Trump's Official Token Adopted As Treasury Reserve Asset By Nasdaq-Listed Company Seeking Fair, Free Trade Between US And Mexico - Freight Technologies (NASDAQ:FRGT)
- Why Is Freight Technologies Stock Rocketing On Friday? - Freight Technologies (NASDAQ:FRGT)
日范围
1.25 1.31
年范围
0.64 3.48
- 前一天收盘价
- 1.30
- 开盘价
- 1.30
- 卖价
- 1.26
- 买价
- 1.56
- 最低价
- 1.25
- 最高价
- 1.31
- 交易量
- 160
- 日变化
- -3.08%
- 月变化
- 4.13%
- 6个月变化
- 32.63%
- 年变化
- -26.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值