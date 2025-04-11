Валюты / FRGT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FRGT: Freight Technologies Inc
1.30 USD 0.19 (12.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRGT за сегодня изменился на -12.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.24, а максимальная — 1.38.
Следите за динамикой Freight Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FRGT
- Fr8Tech enhances Amazon Mexico operations with real-time tracking
- Freight Technologies raises $500,000 through private preferred share sale
- Freight Technologies stock rises after securing two-year contract with Salzillo
- Fr8Tech signs two-year TMS contract with logistics provider Salzillo
- Freight Technologies deploys AI voice agents for logistics data
- DC Thomson increases stake in Franklin Global Trust to 8%
- Freight Technologies adds Reckitt Benckiser Mexico to client roster
- Freight Technologies regains Nasdaq compliance with equity requirement
- Freight Technologies Announces Two-Year Fleet Rocket Contract with Accel Logistica
- Freight Technologies amends share conversion terms to address Nasdaq compliance
- Kepler Trust Intelligence spotlights Franklin Global Trust
- Freight Technologies Exchanges Senior Convertible Notes for Series A4 Preferred Shares under the $20 Million Facility
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- FRGT stock plunges to 52-week low, touches $0.7 amid steep decline
- Franklin Global Trust updates investment management team
- Freight Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Tyson Foods Posts Downbeat Sales - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges Over 300 Points; Apple Shares Fall After Q2 Results - Apple (NASDAQ:AAPL), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Trump's Official Token Adopted As Treasury Reserve Asset By Nasdaq-Listed Company Seeking Fair, Free Trade Between US And Mexico - Freight Technologies (NASDAQ:FRGT)
- Why Is Freight Technologies Stock Rocketing On Friday? - Freight Technologies (NASDAQ:FRGT)
Дневной диапазон
1.24 1.38
Годовой диапазон
0.64 3.48
- Предыдущее закрытие
- 1.49
- Open
- 1.38
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.24
- High
- 1.38
- Объем
- 636
- Дневное изменение
- -12.75%
- Месячное изменение
- 7.44%
- 6-месячное изменение
- 36.84%
- Годовое изменение
- -23.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.