通貨 / FHB
FHB: First Hawaiian Inc

25.96 USD 0.59 (2.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FHBの今日の為替レートは、2.33%変化しました。日中、通貨は1あたり25.34の安値と25.98の高値で取引されました。

First Hawaiian Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.34 25.98
1年のレンジ
20.32 28.80
以前の終値
25.37
始値
25.43
買値
25.96
買値
26.26
安値
25.34
高値
25.98
出来高
1.413 K
1日の変化
2.33%
1ヶ月の変化
1.05%
6ヶ月の変化
7.45%
1年の変化
13.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K