FHB: First Hawaiian Inc
25.96 USD 0.59 (2.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FHBの今日の為替レートは、2.33%変化しました。日中、通貨は1あたり25.34の安値と25.98の高値で取引されました。
First Hawaiian Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FHB News
- First Hawaiian (FHB) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- First Hawaiian stock rating initiated at Neutral by Piper Sandler
- First Hawaiian Posts Q2 Profit Beat
- Earnings call transcript: First Hawaiian Inc posts strong Q2 2025 earnings beat
- First Hawaiian Q2 2025 slides: EPS jumps 23%, NIM expands amid stable deposit base
- First Hawaiian, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FHB)
- First Hawaiian earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, First Hawaiian (FHB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Hawaiian (FHB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Glacier Bancorp (GBCI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- First Hawaiian (FHB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- First Hawaiian (FHB): NIM Pressure, Local Economic Worries And Expensive Valuation
- First Hawaiian stock rating downgraded by Barclays on limited growth outlook
- First Hawaiian's Near-Term Prospects Have Improved Significantly (NASDAQ:FHB)
1日のレンジ
25.34 25.98
1年のレンジ
20.32 28.80
- 以前の終値
- 25.37
- 始値
- 25.43
- 買値
- 25.96
- 買値
- 26.26
- 安値
- 25.34
- 高値
- 25.98
- 出来高
- 1.413 K
- 1日の変化
- 2.33%
- 1ヶ月の変化
- 1.05%
- 6ヶ月の変化
- 7.45%
- 1年の変化
- 13.02%
