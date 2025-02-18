Währungen / FHB
FHB: First Hawaiian Inc
25.96 USD 0.59 (2.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FHB hat sich für heute um 2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.34 bis zu einem Hoch von 25.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Hawaiian Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FHB News
Tagesspanne
25.34 25.98
Jahresspanne
20.32 28.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.37
- Eröffnung
- 25.43
- Bid
- 25.96
- Ask
- 26.26
- Tief
- 25.34
- Hoch
- 25.98
- Volumen
- 1.413 K
- Tagesänderung
- 2.33%
- Monatsänderung
- 1.05%
- 6-Monatsänderung
- 7.45%
- Jahresänderung
- 13.02%
