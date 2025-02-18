货币 / FHB
FHB: First Hawaiian Inc
25.46 USD 0.36 (1.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FHB汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点25.13和高点25.52进行交易。
关注First Hawaiian Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHB新闻
- First Hawaiian (FHB) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- First Hawaiian stock rating initiated at Neutral by Piper Sandler
- First Hawaiian Posts Q2 Profit Beat
- Earnings call transcript: First Hawaiian Inc posts strong Q2 2025 earnings beat
- First Hawaiian Q2 2025 slides: EPS jumps 23%, NIM expands amid stable deposit base
- First Hawaiian, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FHB)
- First Hawaiian earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, First Hawaiian (FHB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Hawaiian (FHB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Glacier Bancorp (GBCI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- First Hawaiian (FHB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- First Hawaiian (FHB): NIM Pressure, Local Economic Worries And Expensive Valuation
- First Hawaiian stock rating downgraded by Barclays on limited growth outlook
- First Hawaiian's Near-Term Prospects Have Improved Significantly (NASDAQ:FHB)
日范围
25.13 25.52
年范围
20.32 28.80
- 前一天收盘价
- 25.10
- 开盘价
- 25.22
- 卖价
- 25.46
- 买价
- 25.76
- 最低价
- 25.13
- 最高价
- 25.52
- 交易量
- 292
- 日变化
- 1.43%
- 月变化
- -0.90%
- 6个月变化
- 5.38%
- 年变化
- 10.84%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值