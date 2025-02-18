통화 / FHB
FHB: First Hawaiian Inc
25.67 USD 0.29 (1.12%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FHB 환율이 오늘 -1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.47이고 고가는 26.07이었습니다.
First Hawaiian Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FHB News
- First Hawaiian (FHB) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- First Hawaiian stock rating initiated at Neutral by Piper Sandler
- First Hawaiian Posts Q2 Profit Beat
- Earnings call transcript: First Hawaiian Inc posts strong Q2 2025 earnings beat
- First Hawaiian Q2 2025 slides: EPS jumps 23%, NIM expands amid stable deposit base
- First Hawaiian, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FHB)
- First Hawaiian earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, First Hawaiian (FHB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Hawaiian (FHB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Glacier Bancorp (GBCI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- First Hawaiian (FHB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- First Hawaiian (FHB): NIM Pressure, Local Economic Worries And Expensive Valuation
- First Hawaiian stock rating downgraded by Barclays on limited growth outlook
- First Hawaiian's Near-Term Prospects Have Improved Significantly (NASDAQ:FHB)
일일 변동 비율
25.47 26.07
년간 변동
20.32 28.80
- 이전 종가
- 25.96
- 시가
- 26.01
- Bid
- 25.67
- Ask
- 25.97
- 저가
- 25.47
- 고가
- 26.07
- 볼륨
- 1.979 K
- 일일 변동
- -1.12%
- 월 변동
- -0.08%
- 6개월 변동
- 6.25%
- 년간 변동율
- 11.75%
