Валюты / FHB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FHB: First Hawaiian Inc
25.10 USD 0.30 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FHB за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.82, а максимальная — 25.37.
Следите за динамикой First Hawaiian Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FHB
- First Hawaiian (FHB) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- First Hawaiian stock rating initiated at Neutral by Piper Sandler
- First Hawaiian Posts Q2 Profit Beat
- Earnings call transcript: First Hawaiian Inc posts strong Q2 2025 earnings beat
- First Hawaiian Q2 2025 slides: EPS jumps 23%, NIM expands amid stable deposit base
- First Hawaiian, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FHB)
- First Hawaiian earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, First Hawaiian (FHB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Hawaiian (FHB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Glacier Bancorp (GBCI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- First Hawaiian (FHB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- First Hawaiian (FHB): NIM Pressure, Local Economic Worries And Expensive Valuation
- First Hawaiian stock rating downgraded by Barclays on limited growth outlook
- First Hawaiian's Near-Term Prospects Have Improved Significantly (NASDAQ:FHB)
Дневной диапазон
24.82 25.37
Годовой диапазон
20.32 28.80
- Предыдущее закрытие
- 25.40
- Open
- 25.34
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Low
- 24.82
- High
- 25.37
- Объем
- 1.529 K
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- -2.30%
- 6-месячное изменение
- 3.89%
- Годовое изменение
- 9.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.