Valute / FHB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FHB: First Hawaiian Inc
25.67 USD 0.29 (1.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FHB ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.47 e ad un massimo di 26.07.
Segui le dinamiche di First Hawaiian Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHB News
- First Hawaiian (FHB) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- First Hawaiian stock rating initiated at Neutral by Piper Sandler
- First Hawaiian Posts Q2 Profit Beat
- Earnings call transcript: First Hawaiian Inc posts strong Q2 2025 earnings beat
- First Hawaiian Q2 2025 slides: EPS jumps 23%, NIM expands amid stable deposit base
- First Hawaiian, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FHB)
- First Hawaiian earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, First Hawaiian (FHB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Hawaiian (FHB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Glacier Bancorp (GBCI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- First Hawaiian (FHB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- First Hawaiian (FHB): NIM Pressure, Local Economic Worries And Expensive Valuation
- First Hawaiian stock rating downgraded by Barclays on limited growth outlook
- First Hawaiian's Near-Term Prospects Have Improved Significantly (NASDAQ:FHB)
Intervallo Giornaliero
25.47 26.07
Intervallo Annuale
20.32 28.80
- Chiusura Precedente
- 25.96
- Apertura
- 26.01
- Bid
- 25.67
- Ask
- 25.97
- Minimo
- 25.47
- Massimo
- 26.07
- Volume
- 1.979 K
- Variazione giornaliera
- -1.12%
- Variazione Mensile
- -0.08%
- Variazione Semestrale
- 6.25%
- Variazione Annuale
- 11.75%
20 settembre, sabato