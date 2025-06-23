クォートセクション
通貨 / EVLV
株に戻る

EVLV: Evolv Technologies Holdings Inc - Class A

8.16 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EVLVの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり7.98の安値と8.46の高値で取引されました。

Evolv Technologies Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVLV News

1日のレンジ
7.98 8.46
1年のレンジ
2.04 8.90
以前の終値
8.16
始値
8.10
買値
8.16
買値
8.46
安値
7.98
高値
8.46
出来高
13.745 K
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
1.24%
6ヶ月の変化
162.38%
1年の変化
105.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K