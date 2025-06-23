通貨 / EVLV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EVLV: Evolv Technologies Holdings Inc - Class A
8.16 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVLVの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり7.98の安値と8.46の高値で取引されました。
Evolv Technologies Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVLV News
- エボルブ、ジレットスタジアムとのセキュリティスクリーニング提携を延長
- Evolv extends security screening partnership with Gillette Stadium
- SoundHound: Riding the Wave of Voice Technology Growth
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Cantor Fitzgerald raises Evolv Technologies stock price target to $9 on strong growth
- Evolv Technologies stock rating upgraded to Buy by Lake Street Capital
- Evolv Technologies Tops Q2 Estimates
- Evolv Technologies stock rating reinstated as Buy by TD Cowen on growth outlook
- Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Evolv Technologies Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at $7.45
- Is Evolv Technologies Stock A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results? (NASDAQ:EVLV)
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Physical AI Is Here – and These 7 Stocks Could Lead the Revolution
- When Robots Start Sewing, Driving, and Earning… What Happens Next?
- Robots Are the Next Big AI Play – These Stocks Are Set to Soar
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at $7.10
- Evolv Technology secures $75 million credit facility to support growth
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at $6.68
- Evolv Technologies stock rating reiterated at Outperform by Northland
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at 6.32 USD
- Chop Tape Sets The Market Up For Higher (Technical Analysis) (NASDAQ:QQQ)
1日のレンジ
7.98 8.46
1年のレンジ
2.04 8.90
- 以前の終値
- 8.16
- 始値
- 8.10
- 買値
- 8.16
- 買値
- 8.46
- 安値
- 7.98
- 高値
- 8.46
- 出来高
- 13.745 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 1.24%
- 6ヶ月の変化
- 162.38%
- 1年の変化
- 105.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K